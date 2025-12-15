Mannheim: Kupferkabel von Baustelle gestohlen – Schaden bei 75.000 Euro
Unbekannte haben mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle in Mannheim gestohlen und dabei einen hohen Sachschaden verursacht.
Mannheim. Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle im Stadtgebiet von Mannheim entwendet. Nach Polizeiangaben schnitten der oder die Täter die Kabel von einer Kabelrolle ab, die auf einer Baustelle im Bereich des Umspannwerks im Hallenweg gelagert war. Bei den entwendeten Leitungen handelte es sich um Kupferkabel, die für die Stromtrasse zwischen Philippsburg und Emden vorgesehen waren. Auf der Kabelrolle befanden sich insgesamt 750 Meter des Kabels. Diese Länge war vollständig für den Einbau in die Stromtrasse vorgesehen. Der nach dem Diebstahl verbliebene Rest kann nicht mehr verwendet werden. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf rund 75.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 83397 0 entgegen.