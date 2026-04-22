Mannheim. Eine 51-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Unfall mit einem Lkw auf der Seckenheimer Straße in Mannheim gestürzt. Wie die Polizei berichtet, bog der 50-jährige Lastwagenfahrer um kurz nach 13 Uhr auf Höhe der dortigen Tankstelle in die Mollstraße ein. Laut ersten Ermittlungen befand sich die Radfahrerin im toten Winkel des Lkw. Dieser streifte das Fahrrad daraufhin beim Abbiegen. Die 51-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand mit rund 100 Euro nur geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen. Der Lkw-Fahrer muss sich als Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (sig)