Mannheim: Mann mit Hund bedroht und behindert Notfallsanitäter bei Einsatz

Mannheim. Ein Mann mit Hund hat am Dienstagabend in der Relaisstraße in Mannheim Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bedroht und bei der Arbeit behindert. Laut Polizei waren die Notfallsanitäter gerade dabei, eine Patientin in einem Auto zu versorgen, als der Mann die medizinischen Maßnahmen störte. Auch sein Hund behinderte die Einsatzkräfte immer wieder bei der Arbeit. Auf die Bitte, den Hund fernzuhalten, fragte der Unbekannte in beleidigender Absicht, ob der Sanitäter schwul sei. Da der Mann immer aggressiver und ungehaltener wurde, verständigten die Rettungskräfte die Polizei.