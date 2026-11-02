Mannheim: Mann mit schweren Verletzungen in Hafenstraße gefunden
Ein Zeuge hat in Mannheim einen verletzten Mann entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Mannheim. Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr einen verletzten Mann in der Hafenstraße an der Einmündung Parkring gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Rettungsdienst den 33-Jährigen nach der ersten medizinischen Versorgung mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die näheren Umstände des Vorfalls und die Entstehung der Verletzungen waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4222 entgegen.