Mannheim: Mann verwechselt Gas und Bremse und kracht in Laternenmast

Mannheim. Ein 59-jähriger Mann hat am Montagmorgen im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut. Wie die Polizei berichtet, erspähte der Mann in der Fritz-Huber-Straße eine passende Parklücke für seinen Mercedes. Beim Wendemanöver auf der Fahrbahn verwechselte er jedoch das Gaspedal mit der Bremse und krachte in einen Laternenmast. Der 59-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand am Mercedes ein Totalschaden. Der Laternenmast wurde hingegen nur geringfügig beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (heh)