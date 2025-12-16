Mannheim: Opel verursacht Unfall mit Straßenbahn - Fahrgast verletzt
Trotz roter Ampel wollte ein 88-Jähriger in Mannheim einen Bahnübergang überqueren. Dabei kam es zum Unfall mit einer Straßenbahn. Die Polizei sucht jetzt eine Frau, die dabei verletzt wurde.
Mannheim. Bei einem Unfall zwischen einem Opel und einer Straßenbahn in Mannheim ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 88-jährige Opel-Fahrer am Montagnachmittag über den unbeschrankten Bahnübergang in der Gustav-Seitz-Straße - trotz Andreaskreuz und roter Ampel. Beim Überqueren kam es dann zum Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 6A. Dabei wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Die Frau verließ jedoch den Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet die verletzte Straßenbahninsassin, sich unter der Telefonnummer 0621 174-2222 zu melden. (heh)