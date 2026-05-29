Mit heruntergelassener Hose

Mannheim: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Mehrere Passanten sind sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag in Mannheim von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erwischte ihn die Polizei am Freitag.

Mehrere Passanten hatten der Mannheimer Polizei den Exhibitionisten gemeldet (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Mehrere Passanten hatten der Mannheimer Polizei den Exhibitionisten gemeldet (Symbolbild).

Mannheim. Die Polizei Mannheim hat am Freitagmorgen einen 25-Jährigen Exhibitionisten festgenommen. Nach Angaben der Behörde meldeten sowohl am Mittwich als auch am Donnerstag mehrere Passanten einen Mann, der mit heruntergelassener Hose in der Nähe der Sckenheimer Straße unweit der Haltestelle „Neuostheim“ stand. Wie die Polizei berichtet, soll er dabei „sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben“.

Bei einer Überprüfung durch Polizeibeamte konnte der Mann nicht angetroffen werden. Einsatzkräfte des Polizeipostens Neuostheim/Flughafen konnten den Tatverdächtigen jedoch am Freitagmorgen gegen 9 Uhr feststellen und vorläufig festnehmen. Der 25-jährige Mann muss sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Die Polizei bittet nun Zeugen oder weitere Geschädigte, sich beim Polizeiposten Neuostheim/Flughafen unter der Telefonnummer 0621 4236638 zu melden. (heh)

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