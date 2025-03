Mannheim: Polizeieinsatz in der Q6/Q7-Tiefgarage ist beendet

Mannheim. Ein Polizeieinsatz in der Tiefgarage des Mannheimer Einkaufszentrums Q6/Q7 hat am Mittwochmittag für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, verständigte eine Sicherheitskraft die Einsatzkräfte. Eine bislang unbekannte Person soll gegenüber der Sicherheitskraft geäußert haben, dass sich jemand mit einem verdächtigen Gegenstand in der Tiefgarage befinde. Laut Polizei ist aktuell noch unklar, worum es sich bei dem Gegenstand gehandelt haben soll. Die Polizei suchte die Tiefgarage sowie die Umgebung ab, allerdings fanden die Einsatzkräfte weder den ominösen Gegenstand noch die verdächtige Person. Es werden nun weitere Ermittlungen zu der unbekannten Person geführt, die gegenüber der Sicherheitskraft den Verdacht geäußert haben soll. Die Absperrungen der Quadrate Q6/Q7 wurden mittlerweile aufgehoben. Der Polizeieinsatz ist ebenfalls beendet. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für die Bevölkerung. (heh)