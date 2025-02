Mannheim: Prozess gegen acht Männer nach Angriff am Theresienkrankenhaus 

Mannheim. Nach einem Angriff auf einen Mann am Mannheimer Theresienkrankenhaus müssen sich acht Männer ab Montag, 17. Februar (9.30 Uhr), vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Verdacht des versuchten gemeinschaftlichen Mordes, teilte das Landgericht Mannheim mit.



Die Angeklagten sollen am späten Abend des 30. Mai 2024 einem Mann vor dem Theresienkrankenhaus aufgelauert haben, mit der Absicht, diesen aus Rache zu töten. Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Zuvor soll es zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und dem Vater von drei Angeklagten in einem Döner-Imbiss gekommen sein. Daraus sei eine körperliche Auseinandersetzung entstanden. Der Vater ist auch Onkel von zwei weiteren Angeklagten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann dem Vater mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt und dabei selbst mehrere Schnittverletzungen an der Hand davongetragen haben. Die Ursache für die Verletzungen stand nach Angaben des Gerichts zunächst jedoch nicht sicher fest. Zur Behandlung der Verletzungen soll sich der Mann im Theresienkrankenhaus aufgehalten und die Klinik gegen 23.15 Uhr verlassen haben.