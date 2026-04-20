Mannheim: Schwer verletzter Mann gefunden - Hintergrund unklar
Am frühen Sonntagmorgen entdeckt ein Passant einen 46-Jährigen in der Mannheimer Neckarstadt-West. Er ist schwer verletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Mannheim. Ein Passant hat am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen schwer verletzten 46-jährigen Mann im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West gefunden. Wie die Polizei mitteilte, rückten umgehend Einsatzkräfte in den Bereich Riedfeldstraße/Pumpwerkstraße aus. Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, dann brachten sie ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe der Verletzungen sind bislang ungeklärt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Es werden Personen gesucht, die in diesem Zeitraum im Bereich der Riedfeldstraße/Pumpwerkstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Hergang der Ereignisse machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 33010 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (sig)