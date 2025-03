Mannheim. Die Stadt Mannheim warnt vor einer neuen Betrugsmasche an Parkscheinautomaten: Betrüger überkleben an den Automaten die originalen QR-Codes zum Download der Park-Apps mit gefälschten QR-Codes. Diese leiten auf eine betrügerische Webseite weiter, wo Bankverbindungen und andere persönliche Daten abgefragt werden, hieß es in einer Mitteilung. Dieses Vorgehen wird als „Quishing“ bezeichnet – eine Kombination aus „QR-Code“ und „Phishing“.



Die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) weisen darauf hin, dass der Bezahlvorgang niemals über einen QR-Code-Aufkleber gestartet werden soll, sondern immer direkt über die offizielle Park-App. Diese Apps sollten ausschließlich aus vertrauenswürdigen Quellen, wie dem App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden.