Mannheim: Straßenbahn kracht in Auto - hoher Sachschaden
Eine Frau missachtet die Vorfahrt einer Straßenbahn in Mannheim-Sandhofen. Ein hoher Sachschaden entstand.
Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist in Mannheim-Sandhofen ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 62 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt einer von rechts kommenden Straßenbahn missachtete.
Die Frau war mit ihrem Fiat auf der Graudenzer Linie in Richtung Sonderburger Straße unterwegs. Die Bahn fuhr in Richtung der Endhaltestelle Schönau. Als die 62-Jährige im Kreuzungsbereich zur Kattowitzer Zeile die Vorfahrt einer von rechts kommenden Straßenbahn missachtete, kam es zur Kollision.
Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (tak)