Mannheim: Tablet in ICE gestohlen

Mannheim. Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend ein Tablet aus einem ICE 100 zwischen Karlsruhe und Mannheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ließ der 64-jährige Besitzer gegen 21 Uhr seinen Rucksack samt Tablet am Platz zurück, als er auf die Bordtoilette ging. Diese Gelegenheit nutze der Täter, um den Rucksack zu durchsuchen und anschließend das Tablet zu entwenden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei noch einmal vor Diebstählen in Zügen. Hierbei nutzen die Täter gezielt Momente der Unachtsamkeit und besonders unbeaufsichtigtes Gepäck bietet oft eine schnelle Tatgelegenheit, die am Ende Kosten und Ärger bei Betroffenen verursachen. Daher sollten Reisende ihr Gepäck und vor allem Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt lassen - weder für einen kurzen Besuch des Bordbistros noch den Gang zur Toilette. Rucksäcke können gut mitgenommen oder andere Reisende um Hilfe gebeten werden. Weitere Informationen und hilfreiche Tipps gibt es unter www.bundespolizei.de und www.stop-pickpockets.eu. (sig)