Unbeaufsichtigtes Gepäck

Mannheim: Tablet in ICE gestohlen

Auf der Zugfahrt zwischen Karlsruhe und Mannheim lässt ein 64-Jähriger seinen Rucksack unbeaufsichtigt. Als er zurückkehrt, fehlt sein Tablet.

Bislang liegen keine Hinweise zum Täter vor (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Bislang liegen keine Hinweise zum Täter vor (Symbolbild).

Mannheim. Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend ein Tablet aus einem ICE 100 zwischen Karlsruhe und Mannheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ließ der 64-jährige Besitzer gegen 21 Uhr seinen Rucksack samt Tablet am Platz zurück, als er auf die Bordtoilette ging. Diese Gelegenheit nutze der Täter, um den Rucksack zu durchsuchen und anschließend das Tablet zu entwenden.

Der 64-Jährige erstattete im Anschluss bei der Bundespolizei in Mannheim Anzeige wegen Diebstahls. Hinweise zu den tatverdächtigen Personen gibt derzeit es nicht.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei noch einmal vor Diebstählen in Zügen. Hierbei nutzen die Täter gezielt Momente der Unachtsamkeit und besonders unbeaufsichtigtes Gepäck bietet oft eine schnelle Tatgelegenheit, die am Ende Kosten und Ärger bei Betroffenen verursachen. Daher sollten Reisende ihr Gepäck und vor allem Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt lassen - weder für einen kurzen Besuch des Bordbistros noch den Gang zur Toilette. Rucksäcke können gut mitgenommen oder andere Reisende um Hilfe gebeten werden. Weitere Informationen und hilfreiche Tipps gibt es unter www.bundespolizei.de und www.stop-pickpockets.eu. (sig)

