Mannheim: Unbekannte brechen gewaltsam in Supermarkt ein
Die Einbrecher stahlen aus dem Mannheimer Supermarkt Zigaretten. Eine Sicherheitsfirma alarmierte die Polizei.
Mannheim. Unbekannte Täter sind gewaltsam in einen Mannheimer Supermarkt in der Hochstättstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Einbrecher nicht näher bestimmte Menge Zigaretten. Bei der Sicherheitsfirma, die für das Gebäude zuständig ist, ging am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr der Alarm ein. Als Mitarbeiter der Firma wenig später am Supermarkt ankamen, stellten sie Einbruchspuren an der Eingangstür fest und verständigten umgehend die Polizei. Die Höhe des Sach- sowie Diebstahlschadens ist noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06203 9305 0 entgegengenommen. (heh)