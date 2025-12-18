Mannheim: Unbekannte brechen über Wintergarten in Wohnhaus ein
Die Täter hebelten zunächst die Wintergartentür auf, ehe sie im Haus alle Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Unbekannte Täter sind im Laufe des Mittwochs im Mannheimer Stadtteil Rheinau in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach Polizeiangaben brachen die Kriminellen zunächst die Wintergartentür der Doppelhaushälfte in der Marco-Polo-Straße auf, ehe sie eine weitere Tür gewaltsam öffneten. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher dann sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von dem Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)