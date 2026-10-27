Mannheim: Unbekannte stehlen 25 Trikotsätze aus Vereinsheim
Unbekannte sind in Mannheim in mehrere Vereinsheime und Geschäftsräume eingebrochen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet um Hinweise.
Mannheim. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum in mehrere Vereinsheime und Geschäftsräume in drei Mannheimer Stadtteilen eingebrochen und haben Gegenstände sowie Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter unter anderem 25 Trikotkomplettsätze eines Fußballvereins. Die Täter drangen gewaltsam in die Räume ein. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Er konnte bislang nicht beziffert werden. Auch der Diebstahlschaden war zunächst unklar. Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizeireviere Mannheim-Sandhofen, Mannheim-Käfertal und Mannheim-Neckarau. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0621 71849 0 entgegen.