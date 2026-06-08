Mannheim: Unbekannte zünden Abfallcontainer auf Schulhof an
Auf einem Schulgelände in Mannheim wird es am Sonntagabend brenzlig. Ein Zeuge entdeckt das Feuer gerade noch rechtzeitig und handelt sofort.
Mannheim. Unbekannte haben am Sonntagabend einen Altpapier-Container auf dem Pausenhof einer Mannheimer Schule in der Straße „Zum Herrenried“ angezündet. Nach Angaben der Polizei schoben die Täter zunächst drei Abfallcontainer auf dem Schulhof unter einen Baum. Anschließend setzten sie den mit Altpapier gefüllten Behälter in Brand. Ein Zeuge entdeckte die Flammen und entfernte die beiden anderen Container aus dem Gefahrenbereich, ehe auch sie Feuer fingen.
Der Zeuge verhinderte durch sein schnelles Eingreifen wohl eine Ausbreitung der Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Durch das Feuer wurde auch der Baum in Mitleidenschaft gezogen. An dem Geäst entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Zeugen hatten vor dem Ausbruch des Brandes bereits eine Gruppe Jugendlicher oder junger Männer auf dem Schulgelände beobachtet. Inwiefern sie im Zusammenhang mit dem Feuer stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Weitere Informationen werden unter der Telefonnummer 0621 33010 entgegengenommen. (heh)