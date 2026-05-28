Mannheim: Unbekannter prügelt Mann krankenhausreif
Ein Unbekannter hat einen 40-Jährigen in Mannheim angegriffen und verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.
Mannheim. Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag einen 40-jährigen Mann in der Mannheimer Innenstadt attackiert und verletzt. Nach Angaben der Polizei saß das Opfer vor einem Supermarkt im Quadrat R1, als der Angreifer auf den 40-Jährigen zuging, ihn ansbrüllte und unvermittelt auf ihn einschlug. Anschließend trat der Täter auf den am Boden liegenden Mann ein und flüchtete. Der 40-Jährige wurde bei der Attacke so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258 0 zu melden. (heh)