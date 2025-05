Mannheim: Unfall auf Kurt-Schumacher-Brücke verursacht - Fahrerflucht 

Mannheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag, gegen 12.20 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim verursacht. Ersten Ermittlungen zur Folge stand der oder die unbekannte Autofahrer/in zunächst verbotswidrig auf einer Sperrfläche an der Kurt-Schumacher-Brücke. Von dort fuhr das Fahrzeug plötzlich und ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, in den fließenden Verkehr ein. Laut Polizeiangaben musste ein 29-jähriger Audi-Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, um nicht mit dem nun vorausfahrenden Fahrzeug zu kollidieren. Ein hinter ihm fahrender 22-jähriger Renault-Fahrer konnte nicht rechtzeitig stoppen, sodass es zu einer Kollision kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete in unbekannte Richtung vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug sowie dem Fahrzeugführer/der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621 12580 zu melden. (bw)