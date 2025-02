Mannheim: Verletzte bei Unfall an Kreuzung in Käfertal

Mannheim. Bei einem Unfall am Freitagabend im Stadtteil Käfertal sind drei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Ein 51-jähriger Autofahrer und sein 16-jähriger Mitfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin war in die Kreuzung an der Boveriestraße eingefahren und wollte in die Oskar-von-Miller-Straße einbiegen. Hier kollidierte das Auto der Frau mit dem Pkw eines 51-Jährigen, der bei ausgeschalteter Ampel über die Kreuzung in die Hafenbahnstraße fahren wollte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, der 51-Jährige schwer, jedoch nach Polizeiangaben nicht lebensgefährlich. Der Mann und sein 16-jähriger Mitfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen, hieß es weiter. An beiden Pkw entstand Totalschaden, die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. (dls)