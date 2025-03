Mannheim: Was war das Motiv des Tatverdächtigen? Ermittler gehen mehreren Spuren nach

Mannheim. Zwei Tage nach der verheerenden Fahrt in eine Menschenmenge in der Mannheimer Innenstadt ist das Motiv des Tatverdächtigen noch nicht geklärt. Wie aus einer Presseerklärung des LKA und der Staatsanwaltschaft hervorgeht, gibt es nach wie vor keine Anhaltspunkte für ein extremistisches oder politisches Motiv für die Tat, bei der zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass bei dem 40-Jährigen aus Rheinland-Pfalz eine psychische Erkrankung vorliegt. Das geht aus umfangreichen ärztlichen Unterlagen und Zeugenaussagen hervor. Zudem befand sich der Tatverdächtige in der Vergangenheit regelmäßig in psychiatrischer Behandlung, im vergangenen Jahr auch stationär.