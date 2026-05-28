Mannheim: Wettbüro überfallen - Täter droht mit Messer
Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend mit gezücktem Messer ein Mannheimer Wettbüro überfallen. Er flüchtete mit einem geringen Geldbetrag.
Mannheim. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend ein Wettbüro in der Katharinenstraße in Mannheim-Neckarau überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter gegen 20.15 Uhr den Laden und begab sich auf direktem Wege hinter den Tresen. Mit einem gezückten Messer forderte er unter Androhung von Gewalt einen Angestellten auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend verließ der Unbekannte das Wettbüro wieder - mit einer Beute von weniger als 100 Euro.
Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine schmale Statur haben. Darüberhinaus trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, weiße Sportschuhe sowie schwarze Handschuhe. Der Unbekannte soll von einem Fahrer zum Tatort gefahren worden sein. Bei dem Auto handelte es sich um ein älteres silbernes Fahrzeug.
Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)