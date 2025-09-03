Polizeimeldung

Mannheim: Zwei Unbekannte berauben 87-Jährige - Zeugenaufruf

Die Täter flüchteten in einem hellen Auto und entwendeten Schmuck im Wert von 5.000 Euro.

Der Unbekannte sprach die 87-Jährige an und fragte sie nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Diese Ablenkung nutzte der Mann, um unbemerkt den wertvollen Halsreif der Dame zu stehlen. Foto: Adobe Stock
Der Unbekannte sprach die 87-Jährige an und fragte sie nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Diese Ablenkung nutzte der Mann, um unbemerkt den wertvollen Halsreif der Dame zu stehlen.
