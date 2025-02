Mannheim: 17-Jähriger schließt Bagger kurz und macht Spritztour

Mannheim. Ein 17-Jähriger hat am Freitag eine "kleine Tour" mit einem Bagger gemacht. Laut Polizeimeldung machte sich der Jugendliche am Freitag an einem Bagger zu schaffen, der auf einem Parkplatz in der Riedfeldstraße in Mannheim abgestellt war. Der Bagger war vermutlich nicht abgeschlossen. Nach eigenen Angaben habe der Junge das Schloss des Baggers mit einem Schraubendreher manipuliert, den er im Fußraum gefunden hatte. Anschließend startete er den Bagger und düste einige Meter über den Parkplatz.