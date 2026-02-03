Neubau

Mannheimer BBC-Brücke: Zielstraße und Boveristraße am Wochenende gesperrt

Wegen des Neubaus der BBC-Brücke müssen die Zielstraße und Boveristraße in Mannheim erneut gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.

An der BBC-Brücke in Mannheim gibt es derzeit Bauarbeiten (Archivbild). Foto: Michael Ruffler
An der BBC-Brücke in Mannheim gibt es derzeit Bauarbeiten (Archivbild).

Mannheim. Die Zielstraße und die Boveristraße in Mannheim müssen am Wochenende kurzfristig gesperrt werden. Grund dafür ist der Neubau der BBC-Brücke, teilte die Stadt mit. Die Sperrung ist von Samstag, 7. Februar, ab 7 Uhr bis Sonntag, 8. Februar, bis 16 Uhr geplant.

Das bestehende Brückenbauwerk wurde bereits während der Sperrung zwischen dem 16. und 19. Januar um mehrere Zentimeter angehoben. Für eine weitere Anhebung und den Ausbau der alten Brückenlager müssen nun Schutznetze unter der BBC-Brücke angebracht werden. Dies erfordert eine erneute Sperrung. Es werden entsprechende Umleitungsbeschilderungen vor Ort aufgestellt.

Auf der Homepage www.mannheim.de gibt es unter dem Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ weitere Informationen. (heh/sig)

