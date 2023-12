Mannheimer Häftling wird in Weinheim gefasst

Nach gut zwei Wochen auf der Flucht ist am Freitag ein 25-Jähriger Häftling der Mannheimer JVA festgenommen worden. Der Mann habe nach „umfangreichen Fahndungsmaßnahmen“ in einem Weinheimer Hotel ausfindig gemacht werden können, teilten die Behörden mit. Der 25-Jährige, der unter anderem wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls verurteilt worden war, habe sich widerstandslos in das Gefängnis zurückbringen lassen.