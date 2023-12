Mannheimerin wird Vierte bei „Voice of Germany“

Die Mannheimerin Joy Esquivias hat beim Finale der 13. Staffel der Sat1-Sendung „The Voice of Germany“ den vierten Platz belegt. Die 26-Jährige aus dem Team von Shirin David hatte es mit stimmgewaltiger Konkurrenz zu tun. Bill und Tom Kaulitz wollten die Show mit Malou Lovis Kreyelkamp gewinnen, Giovanni Zarrella ging mit Desirey Sarpong Agyemang an den Start. Lediglich Ronan Keating war mit zwei Talenten im Finale, mit Egon Herrnleben und Emely Myles. „Du hast das Gefühl, dass du versagt hast als Coach“, sagte David zunächst besorgt. Dennoch gab sie sich optimistisch.“ Ich weiß, dass Joy ein absolutes Brett ist und dass sie gute Chancen hat.“ Sie sehe aus wie eine Gewinnerin, singe und performe auch so.