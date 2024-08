Messerangriff an Mannheimer Kurpfalzbrücke - Prozess beginnt

Nachdem er Ende Januar unvermittelt eine Frau an einer Ampel am Kurpfalzkreisel in Mannheim mit einem Messer angegriffen haben soll, prüft das Landgericht Mannheim die Unterbringung eines 29-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Verfahren dazu soll am Freitag beginnen, wie das Landgericht Mannheim mitteilte. Die Staatsanwaltschaft stellte einen entsprechenden Antrag. Demnach soll der Mann an einer paranoid-halluzinatorischen Psychose leiden und im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben.