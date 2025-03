Mittelstandsvereinigung zeichnet Werner Gutperle mit dem Mittelstandspreis 2025 aus

„Werner Gutperle ist ein Vorzeigeunternehmer und Mittelständler wie aus dem Bilderbuch!“, so der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung Bergstraße und langjährige ehemalige Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes in seiner Laudatio auf den Preisträger. Der Vorstand der Mittelstandsvereinigung Bergstraße hatte einstimmig entschieden, den Viernheimer Unternehmer und Mäzen Werner Gutperle anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums als Unternehmer mit dem renommiertesten Wirtschaftspreis Südhessens auszuzeichnen.

Foto: Günter Bichlmaier Landrat a.D. Matthias Wilkes

In seiner Laudatio wies Matthias Wilkes darauf hin, dass Werner Gutperle, der in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs auf einem Bauernhof geboren wurde, eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen hatte, erfolgreicher Unternehmer zu werden. Dies hat er im Wesentlichen durch viel Fleiß und Selbstdisziplin erreicht. Zwei Meistertitel, einige Semester Studium Maschinenbau und seine hervorragenden Fähigkeiten, mit Zahlen umzugehen, haben es ihm ermöglicht, eines der größten Immobilienunternehmen im Bereich Logistik in Deutschland aufzubauen. Dabei steht Werner Gutperle für alte, traditionelle Attribute des „ehrbaren Kaufmanns“, wie Verlässlichkeit, Gradlinigkeit, Ehrlichkeit und Anstand. „Das Wort und der Handschlag von Werner Gutperle zählen, seitenlange Verträge sind für Vereinbarungen mit ihm nicht notwendig“, hob Matthias Wilkes auch die ethische Haltung des Preisträgers hervor. Darüber hinaus hat Werner Gutperle die Forderung des Grundgesetzes „Eigentum verpflichtet“ in seiner Zeit als Unternehmer stets gelebt.

Er ist Mäzen von über 50 Vereinen und hat nach der Tsunami-Katastrophe in Indien, als dort Fischerfamilien alles verloren hatten, einen eigenen Stadtteil mit heute über 10.000 Einwohnern aufgebaut.

Darüber hinaus hat er mit seiner Ehefrau Gerdi über die „Gerdi Gutperle Stiftung“ ein Kinderkrankenhaus errichtet, in welchem mittlerweile über eine Million Kinder aufgrund ihrer Armut oft kostenlos behandelt werden. „Werner Gutperle ist deswegen nicht nur ein Vorzeigeunternehmer, sondern auch ein Mann, der zusammen mit seiner Ehefrau viele tausend Menschenleben gerettet hat.“

Foto: Günter Bichlmaier Landrat Stefan Dallinger

Matthias Wilkes konnte Gerdi und Werner Gutperle deswegen bereits im Jahr 2009 im Auftrag des kürzlich verstorbenen Bundespräsidenten Horst Köhler mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen. „Die Mittelstandsvereinigung Bergstraße ist stolz darauf, Werner Gutperle in ihren Reihen zu haben und damit einen Unternehmer, der in vorbildlicher Weise das Erbe von Ludwig Erhard, dem Vater der sozialen Marktwirtschaft, lebt“, so Matthias Wilkes zum Abschluss seiner Laudatio.

Foto: Günter Bichlmaier Die „Vernemer Glouwe“ gratulieren Werner Gutperle zum 85. Geburtstag und überreichen ihm einen Spendenscheck in Höhe von 2000 € für die Gerdi Gutperle Stiftung

Die „Vernemer Glouwe“ sind eine Gruppe von Golfspielern innerhalb des Golfclub Heddesheim, Gut Neuzenhof, die vorwiegend aus Viernheimer Golfspielern besteht. Sie gibt es schon seit Eröffnung des Heddesheimer Golfplatzes vor 26 Jahren. Damals haben auf Initiative von Werner Gutperle die Golfspieler Karlheinz Schüßler, Heinz Bähr, Bruno Brus und einige andere die Interessengruppe „Vernemer Glouwe“ gegründet. In all den Jahren hat sich die Freundschaft stetig vertieft und man trifft sich zum Golfspiel jeweils am Mittwochnachmittag.

Foto: Günter Bichlmaier Im „Fairway“ Golfrestaurant des GC Rheintal in Oftersheim feierte der Viernheimer Unternehmer Werner Gutperle gemeinsam mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Skatrunde, „Stammtisch Werner´s Stubb“ und Freunden, also rundum 100 geladenen Gästen seinen 85. Geburtstag.

Aus Anlass des 85. Geburtstags von Werner Gutperle haben sich die Mitglieder der „Vernemer Glouwe“ entschieden, ihrem langjährigen Gründungsmitglied als Geburtstagsgeschenk eine großzügige Spende in Höhe von 2000 € für die Gerdi Gutperle Stiftung zukommen zu lassen. Dies als Dank für die wohlwollende langjährige Unterstützung und Förderung der „Vernemer Glouwe“ durch den Jubilar. Die Scheckübergabe erfolgte im Rahmen der Geburtstagsfeier von Werner Gutperle im „Fairway“ Golfrestaurant des GC Rheintal in Oftersheim.