Motorradfahrer stirbt in Mannheim bei Zusammenstoß mit Lkw

Ein 68 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der L597 bei Mannheim ums Leben gekommen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Fahrer eines Lkw gegen 14:50 Uhr von Schwetzingen kommend in Fahrtrichtung Friedrichsfeld. Aufgrund eines Reifenplatzers an dem Fahrzeug bremste der Fahrer den Lkw ab. Das Abbremsmanöver erkannte der nachfolgende 68-jährige Motorradfahrer womöglich zu spät und krachte in den Lkw.