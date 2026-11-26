Heidelberg/Karlsruhe/Köln (dpa) - Eine islamistische Terrorgruppe soll für Anschläge in Deutschland und Europa Gelder beschafft und Personen rekrutiert haben. Die Bundesanwaltschaft lässt zwei mutmaßliche Mitglieder der Vereinigung in Köln und Heidelberg festnehmen. Gleichzeitig legen am Morgen mehr als 250 Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit Durchsuchungen los.

Die Gruppe hat nach Einschätzung der Ermittler Verbindungen zu der islamistischen Terrorgruppierung HAYI. Die Abkürzung steht für Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia, was in etwa «Islamische Bewegung der Gefährten der Rechtschaffenen» heißt. Die Gruppe tauchte erstmals während des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran auf und hat sich seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt. Es gibt Anzeichen auf mögliche Verbindungen zum iranischen Staat.

Sprengstoffanschlag auf Kölner Synagoge geplant?

Einer der beiden Iraker, die die Bundesanwaltschaft festnehmen ließ, soll einen Mann kennen, der in der HAYI-Gruppe eine maßgebliche Rolle gespielt habe und in den USA angeklagt sei. Um weitere Anschläge in Deutschland und Europa vorzubereiten und durchzuführen, hätten die Männer vor etwa einem Jahr zusammen mit anderen eine eigene Vereinigung gegründet. Die Bundesanwaltschaft stuft die Gruppe als proiranische terroristische Vereinigung ein. Zu ihr gehörte demnach auch der zweite Festgenommene.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Die Gruppierung beschaffte sich Gelder und rekrutierte mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen», heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Ende März dieses Jahres hätten sich im Auftrag der Vereinigung unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt begeben – vermutlich mit Sprengsätzen. Warum sie ihr Vorhaben am Ende nicht umsetzten, sei bisher unklar.

Foto: Henning Kaiser/dpa Unbekannte Täter sollen sich zu einer Synagoge in Köln begeben haben.

Die Bundesanwaltschaft wirft den festgenommenen Beschuldigten die Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie wurden im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe vorgeführt und sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das Verfahren geht laut Bundesanwaltschaft auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück.

Durchsuchungen in drei Bundesländern

Beamte des Bundeskriminalamts hatten die Beschuldigten am Morgen auf Grundlage von Haftbefehlen eines BGH-Richters festgenommen. Zugleich starteten Durchsuchungen in insgesamt 17 Objekten im Rhein-Neckar-Kreis und im Landkreis Biberach (Baden-Württemberg), in Rüsselsheim am Main (Hessen) sowie in Bergisch Gladbach, Hürth, Kerpen, Remscheid und im Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen).

Foto: Rene Piebe/PR-Video/dpa Die Beschuldigten wurden zum Bundesgerichtshof gebracht.

Die Durchsuchung in Hürth richtete sich laut Bundesanwaltschaft gegen eine weitere beschuldigte Person. Von den restlichen Durchsuchungen seien außerdem mehrere nicht tatverdächtige Menschen betroffen.

Polizeigewerkschaft: «Freiheit darf nicht dem Terror weichen»

«Der Iran bedroht über terroristische Gruppierungen wie die Hamas, Hisbollah oder andere proiranische Terrornetzwerke den Westen und Israel», sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann (CDU) dem Handelsblatt. «Israelische, jüdische und amerikanische Einrichtungen stehen seit längerem im besonderen Fokus dieser Terroristen.»