Pilot muss mit Ultraleichtflugzeug in Heidelberg notlanden 

Heidelberg. Ein Ultraleichtflugzeug ist am Samstagmittag im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund notgelandet. Wie die Polizei auf WNOZ-Nachfrage bestätigte, war der Pilot in Bad Dürkheim zu einem Rundflug gestartet, als es während des Flugs in Richtung Heidelberg gegen 14.15 Uhr zu einem plötzlichen Zwischenfall kam: Die Frontscheibe des Flugzeugs zersprang, wodurch der Luftdruck die beiden Türen nach außen drückte und teilweise beschädigte.