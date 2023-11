Polizei registriert 200 Verstöße beim Time-Warp Festival in Mannheim

Die Time Warp zählt zu den beliebtesten Technoveranstaltungen Europas. Zum 29. Mal fand das Festival am Wochenende, diesmal unter dem Motto "Two Days - Two Stages", statt. Zu der Veranstaltung auf dem Maimarktgelände kamen insgesamt 25.000 Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland, insbesondere aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, der Schweiz und Italien.

Die Polizei zieht Bilanz

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit beteiligten sich auch französische Kollegen der Gendarmerie Nationale an den Einsatzmaßnahmen. Auch in diesem Jahr führte die Polizei wieder intensive Kontrollen in Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz durch. Wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, stellten die Einsatzkräfte insgesamt 200 Verstöße fest, unter anderem wegen Kokain, Amphetaminen, Methamphetaminen und Cannabis. 104 Menschen mussten hauptsächlich wegen der Einnahme von Alkohol oder Drogen medizinisch behandelt werden. Sieben Personen kamen zur Behandlung sogar in ein Krankenhaus.