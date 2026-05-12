Polizei schießt bei Einsatz in Walldorf
In Walldorf setzt die Polizei bei einem nächtlichen Einsatz die Schusswaffe ein. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Walldorf (dpa/lsw) - Bei einem Polizeieinsatz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist mindestens ein Schuss gefallen. Bei dem Einsatz kam es gegen 3.30 Uhr zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Alle Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat demnach das Landeskriminalamt (LKA) übernommen.