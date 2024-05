Messerattacke auf Mannheimer Marktplatz: mehrere Menschen verletzt

Am Freitagvormittag fand auf dem Mannheimer Marktplatz eine islamkritische Kundgebung mit Stürzenberger statt. Auf einem Video, das mittlerweile auf der Kurznachrichteplattform X (früher Twitter) geteilt wird, ist der Angriff zu sehen. Unter anderem zeigt die Aufnahme, wie ein Mensch an einem Stand am Mannheimer Marktplatz mit einem Messer angegriffen wird. Der Angreifer wird überwältigt, kann sich jedoch befreien. Anschließend geht er auf einen Polizisten los, sticht mehrmals auf den Beamten ein. Auf dem Video sind auch Polizisten mit gezückten Schusswaffen zu erkennen. Immer wieder hört man eine Polizistin schreien: "Waffe weg! - Waffe Weg!" Man hört einen Knall - der von einem Schuss stammen könnte. Später ist zu sehen, wie der Angreifer am Boden liegt.