Prozessbeginn nach Raser-Unfall: Angehörige sprechen über den Unglückstag

Am 20. Juli 2019 starben zwei junge Menschen bei einem Autounfall auf der B 44 zwischen Lampertheim und Mannheim-Sandhofen. Der Wagen kam mit mindestens 130 Stundenkilometern von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Pfeiler und dann gegen einen Baum, der durch den Aufprall aus der Erde gerissen wurde. Die beiden jungen Männer aus Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis wurden nur 18 und 19 Jahre alt. Ein dritter Fahrzeuginsasse, der Bruder des 18-Jährigen, wurde so schwer am Kopf und an der Wirbelsäule verletzt, dass er sich wahrscheinlich nie von dem Unfall erholen wird. Der Unfallfahrer und sein Beifahrer trugen leichtere Verletzungen davon, konnten nach kurzer Zeit aus dem Krankenhaus entlassen werden.