Mannheim. Am Mittwoch ist es zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in den N 5-Quadraten in Mannheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kommt es aktuell zum Einsatz von Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften. Zum jetzigen Berichtszeitpunkt liegen keine weiteren Erkenntnisse über die Brandursache oder verletzte Personen vor. (bw)