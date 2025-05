Rhein-Neckar-Kreis: Mehr Erwerbstätige - Starker Zuwachs im Dienstleistungsbereich

Rhein-Neckar. Schaffe, schaffe – im Zeitraum 2000 bis 2023 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im „Ländle“ um rund 917.800 auf gut 6.421.400. Das macht ein Plus von 16,7 Prozent. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach neuesten vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ mitteilt, konnte in allen zwölf Regionen des Landes und in 43 der 44 Stadt- und Landkreise ein Zuwachs der Erwerbstätigkeit für den Zeitraum 2000 bis 2023 festgestellt werden – im Rhein-Neckar-Kreis sogar ein besonders satter.