Zwei Tote bei Unfall auf der A5 vor Kreuz Heidelberg

Am Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg in Fahrtrichtung Frankfurt ein tragischer Unfall, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären, heißt es in einer Pressemitteilung.