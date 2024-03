Sieben Tipps gegen unfaire Bezahlung

Männer hingegen werden in dem Modell bereits seit Jahresbeginn für ihre Arbeit bezahlt. Auf diesen Missstand weist der jährliche Aktionstag am 6. März hin – der sogenannte Equal Pay Day. Einen um 18 Prozent geringeren Bruttostundenlohn bekamen Frauen 2023 im Schnitt – mehr als 9300 Euro, die Vollzeiterwerbstätigen pro Jahr fehlen. Im Fachjargon heißt das: unbereinigter Gender Pay Gap. Viele Frauen treten der Familie wegen beruflich kürzer, pflegen Angehörige und arbeiten daher vermehrt in Teilzeit. Sie kommen seltener in Führungspositionen. Branchen und Jobs mit mehrheitlich weiblichen Angestellten sind oft unterbewertet und schlechter bezahlt. Selbst wenn man diese vermeintlich erklärbaren Ursachen herausrechnet, also bereinigt, bleibt ein unerklärlicher Rest. 2023 lag dieser Lohnunterschied in Deutschland immer noch bei sechs Prozent.