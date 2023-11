Signa Holding ist insolvent

Die Verbindlichkeiten der Signa Holding GmbH, über die am Mittwoch in Wien ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, belaufen sich auf 5 Milliarden Euro, wie die Wirtschaftsauskunftei ÖVC auf Basis des Insolvenzantrages berichtete. Auf der Habenseite stehen demnach nur 2,77 Milliarden Euro. Der Insolvenzantrag der Signa Holding GmbH ist der vorläufige Tiefpunkt der Gruppe, zu der zahlreiche Geschäftsimmobilien in Deutschland und Österreich sowie der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gehören.