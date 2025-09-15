Sinsheim: A6 nach Unfall in Richtung Mannheim voll gesperrt
Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und Lastwagen ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Kilometerlanger Stau.
Sinsheim. Die A6 ist nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lastwagen momentan in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hat sich bereits ein Stau von etwa sechs Kilometern Länge gebildet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen und möglichen Verletzten liegen derzeit nicht vor. (heh)