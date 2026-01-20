Sinsheim: Mann verursacht Unfallserie auf A6 und versucht zu flüchten

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis. Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Montagmittag auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn eine Serie von Verkehrsunfällen verursacht und anschließend versucht zu flüchten. Nach Angaben der Polizei wurde dabei glücklicherweise niemand verletzt.

Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit einem Citroën von Mannheim kommend unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim mindestens fünf Fahrzeuge streifte und beschädigte. Trotz der Kollisionen setzte er seine Fahrt fort, wechselte mehrfach abrupt die Fahrspuren und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln.

Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt kam es schließlich zu einem weiteren Zusammenstoß: Der Citroën kollidierte mit dem Lastwagen eines 48-jährigen Fahrers, der auf dem rechten von drei Fahrstreifen fuhr. Das Auto des 39-Jährigen war danach nicht mehr fahrbereit.

Unmittelbar nach dem Unfall verließ der Mann sein Fahrzeug und versuchte, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Dabei stieg er in einen unbesetzten Volvo eines Zeugen, scheiterte jedoch daran, die Fahrt fortzusetzen. Zudem versuchte er, in die Fahrerkabine eines vorbeifahrenden Lastwagens zu gelangen, der sich nur noch in Schrittgeschwindigkeit bewegte.

Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Sinsheim nahm den Mann schließlich vor Ort vorläufig fest. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei seiner Festnahme leistete der 39-Jährige Widerstand und versuchte, die eingesetzten Beamten zu schlagen und zu treten.

Der Mann wurde zunächst zu einem Polizeirevier gebracht, wo ihm Blutproben entnommen und sein Führerschein einbehalten wurden. Da er sich weiterhin aggressiv zeigte, brachten die Einsatzkräfte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Fachklinik. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt kam es infolge des Unfalls zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach Reinigungsarbeiten und dem Abschleppen der Fahrzeuge konnte die Teilsperrung gegen 14.40 Uhr aufgehoben werden.