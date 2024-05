So wird in Mannheim ein neuer Bauhaus-Markt eingerichtet

Die Bauhaus-Märkte in Mannheim-Vogelstang und auf Columbus an der Bundesstraße 38 weisen derzeit eine große Ähnlichkeit auf: Die Flächen sind ziemlich leer. Und doch gibt es einen Unterschied. Denn auf der Vogelstang läuft der Ausverkauf. Es gibt nur noch Restbestände des ursprünglichen Angebots, bevor der Markt am 1. Juni nach 25 Jahren für immer schließt.