Großer Polizeieinsatz

Spezialkräfte der Polizei in Wormser Innenstadt im Einsatz

In der Wormser Innenstadt sind Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Bürger sollen den betroffenen Bereich meiden.

In der Wormser Innenstadt kann es aufgrund des Polizeieinsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In der Wormser Innenstadt kann es aufgrund des Polizeieinsatzes zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen (Symbolbild).

Worms. In der Wormser Innenstadt, unter anderem im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße, findet derzeit ein größerer Polizeieinsatz statt. Wie die Behörde in einer Pressemitteilung schreibt, sind auch Spezialkräfte vor Ort im Einsatz. Genauere Angaben machte die Polizeidirektion Worms vorerst nicht. Es soll keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen, es kann in der Innenstadt jedoch zu kurzzeitigen Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Bürger werden gebeten, den betroffenen Bereich vorerst zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten. (heh)

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