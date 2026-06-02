Spezialkräfte der Polizei in Wormser Innenstadt im Einsatz

Worms. In der Wormser Innenstadt, unter anderem im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße, findet derzeit ein größerer Polizeieinsatz statt. Wie die Behörde in einer Pressemitteilung schreibt, sind auch Spezialkräfte vor Ort im Einsatz. Genauere Angaben machte die Polizeidirektion Worms vorerst nicht. Es soll keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen, es kann in der Innenstadt jedoch zu kurzzeitigen Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.