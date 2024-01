Studie aus Mannheim: Warum KI in Bewerbungsprozessen Frauen benachteiligt

Die KI wird also mit deren Überzeugungen, Werten, Persönlichkeiten und Vorurteilen gefüttert. „Kein Wunder, dass diese Modelle auch Merkmale aufweisen, die man bisher nur Menschen zugeschrieben hat“, sagt Max Pellert, Experte für Data Science an der Universität Mannheim, die gemeinsam mit Gesis (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) in Mannheim eine Studie erarbeitet hat.