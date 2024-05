Suche nach vermisster 12-Jähriger aus Dielheim

Seit Montagmittag wird ein 12-jähriges Mädchen aus Dielheim vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge ist das Mädchen am gestrigen Tag nicht in der Schule gewesen und mit einer Bahn in Richtung Frankfurt gefahren - von dort aus weiter in Richtung Bonn. Derzeit besteht kein Kontakt zu der Vermissten. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, sodass der Aufenthaltsort unbekannt ist.