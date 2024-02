Tatort-Dreh in Mannheim - auf dem Waldhof fließt Blut

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt ein junger Mann im Heck eines Kastenwagens. Auf seinem ausgestreckten linken Arm läuft das Blut, eine größere Wunde ist zu sehen. Es ist windig, grau und allgemein sehr unfreundlich an diesem Februarvormittag in Mannheim. Kein Wetter, bei dem man unnötig viel Zeit im Freien verbringen will. Zwischen den Hochhäusern in der Hessischen Straße auf dem Waldhof herrscht aber eine gewisse Unruhe.