LKA veröffentlicht neue Details zum tödlichen Polizeieinsatz an der Uni Mannheim

Der Fall hat in dieser Woche für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Ein 31 Jahre alter Mann, offenbar mit einer Machete bewaffnet, wird am Dienstag (23. April) auf dem Gelände der Universität Mannheim von der Polizei gestellt. Die Beamten machen schließlich Gebrauch von ihren Schusswaffen, der Mann wird schwer verletzt und stirbt. Was genau passiert ist, dazu äußern sich das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (25. April) in einer Pressemitteilung.