Tote Frau am Rheindamm: Sie haben ihr Baby gefunden

Die Sonderkommission "Rampe", die im Fall der toten Ukrainerin am Rheindamm in Hockenheim ermittelt, hat einen ersten Ermittlungserfolg: Zwei Personen im Alter von 43 und 44 Jahren wurde im Rhein-Neckar-Kreis festgenommen. Bei der Festnahme konnte ein fünf Wochen altes Mädchen unversehrt in Obhut genommen werden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach einem durchgeführten DNA-Abgleich steht fest, dass es sich um die Tochter der Getöteten handelt. Diese befindet sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes. Gegen die beiden Personen besteht dringender Tatverdacht, die 27 Jahre alte Frau getötet zu haben. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.